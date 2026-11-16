Посол КНР Ханьхуэй: Китай горячо приветствует визит Путина на саммит АТЭС Фото: Иван МАКЕЕВ.

В китайском Шэньчжене 18-19 ноября пройдет саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества. Одним из участников мероприятий станет президент РФ Владимир Путин. КНР горячо приветствует визит российского лидера на саммит АТЭС. Так сообщил посол Китая в Москве Чжан Ханьхуэй в диалоге с "Известиями".

Дипломат отметил, что встреча президента РФ с председателем КНР Си Цзиньпином на полях саммита принесет позитивный эффект. Она придаст мощный импульс устойчивому развитию отношений между странами, добавил посол.

"Мы горячо приветствуем президента РФ Владимира Путина на саммите АТЭС в Шэньчжэне", - сказал Чжан Ханьхуэй.

Помощник президента РФ Юрий Ушаков уточнил, что у главы государства на предстоящем саммите ожидается насыщенный график встреч. Работа Владимира Путина в Китае начнется с заседания. В нем примут участие более двух тысяч человек.