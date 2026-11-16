В Норвегии ограничили въезд для российских и белорусских спортсменов. Фото: REUTERS.

Новегия ограничила въезд в страну для спортсменов – граждан РФ и Белоруссии. Мера начала действовать с 16 ноября. Об этом информирует пресс-служба норвежского кабинета министров.

«Правительство не желает содействовать въезду российских и белорусских профессиональных спортсменов в Норвегию для участия в соревнованиях», - сказано в релизе, размещённом на сайте правительства этой страны.

Сообщается, что въезд запрещён в том числе для спортсменов, выступающих под нейтральным флагом. Также в Норвегию не пустят сопровождающий российских и белорусских спортсменов персонал.

Ранее сообщалось, что подобные ограничения будут действовать до тех пор, пока на Украине продолжаются боевые действия.

Аналогичные решения принимают власти ряда других стран. Так, Министерство иностранных дел Белоруссии назвало дискриминацией решение канадских властей не выдавать визы российским и белорусским спортсменам.

Также сообщалось, что российские спортсмены смогут въезжать в Финляндию только при наличии визы, выданной непосредственно этой страной. Документы, оформленные другими государствами Шенгенской зоны, приниматься не будут.