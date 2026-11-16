Перебои произошли в работе крупнейших американских банков Фото: REUTERS.

Ряд банков в США временно работают со сбоями. На ошибки пожаловались клиенты Chase Bank, JP Morgan и Bank of America. Перебои связаны с техническими неполадками, сообщает телеканал NBC со ссылкой на представителей крупнейших банков.

Клиенты пожаловались на сбои в работе финансовых систем и приложений. Сейчас выполнение некоторых транзакций занимает больше времени, чем обычно.

Представители платежной сети Zelle и US Bank подчеркнули, что нарушения не затронули их внутренние сети. Они связаны с переводами в другие банки.

Ранее в США отменили десятки тысяч рейсов на фоне сбоя связи в диспетчерских центрах. Федеральное управление гражданской авиации распорядилось приостановить вылеты самолетов по всей территории страны. Ограничения ввели в связи с необходимостью обеспечения безопасности полетов.