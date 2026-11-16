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Ряд банков в США временно работают со сбоями. На ошибки пожаловались клиенты Chase Bank, JP Morgan и Bank of America. Перебои связаны с техническими неполадками, сообщает телеканал NBC со ссылкой на представителей крупнейших банков.
Клиенты пожаловались на сбои в работе финансовых систем и приложений. Сейчас выполнение некоторых транзакций занимает больше времени, чем обычно.
Представители платежной сети Zelle и US Bank подчеркнули, что нарушения не затронули их внутренние сети. Они связаны с переводами в другие банки.
Ранее в США отменили десятки тысяч рейсов на фоне сбоя связи в диспетчерских центрах. Федеральное управление гражданской авиации распорядилось приостановить вылеты самолетов по всей территории страны. Ограничения ввели в связи с необходимостью обеспечения безопасности полетов.