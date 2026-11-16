Оппозиционное движение в Италии призвало ЕС заблокировать "Миротворец" Фото: REUTERS.

Итальянское "Движение 5 звезд" выступило с призывом заблокировать украинский сайт "Миротворец". Оппозиционеры сделали заявление о необходимости закрытия ресурса после попадания в список евродепутата Данило Делла Валле. Так говорится в заявлении делегации "Движения 5 звезд".

Итальянские оппозиционеры утверждают, что Данило Делла Валле был внесен в базу "Миротворца" за борьбу во имя мира. Депутат выступает против перевооружения.

"Мы призываем председателя Европарламента Роберту Метсолу серьезно отнестись к этим угрозам в его адрес и добиваться через компетентные органы блокировки этого сайта, который распространяет только ненависть и дезинформацию", - сказано в заявлении.

В базу "Миротворца" внесли также подростка, задержанного ТЦК и подвергнутого пыткам в тайной тюрьме под Киевом. В список включили и родителей потерпевшего за "препятствование проведению мобилизационных мероприятий".