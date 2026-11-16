Мэр Кличко заявил о взрывах на Северном и Южном мостах в Киеве Фото: REUTERS.

Ночью 17 ноября в Киеве объявили воздушную тревогу. На этом фоне на Северном и Южном мостах прогремели взрывы. Объекты получили повреждения. Так заявил в Telegram-канале мэр Киева Виталий Кличко.

Он сообщил о массированной атаке на город. При этом никаких подробностей мэр не привел. Известно, что в Киеве работают системы ПВО.

Местные Telegram-каналы пишут о перебоях с водой в некоторых районах украинской столицы. Они начались после ряда взрывов.

Прошлой ночью российские силы ПВО уничтожили 1 336 дронов ВСУ. Беспилотники перехвачены над Тверской, Белгородской, Брянской, Курской, Калужской, Тульской, Рязанской, Орловской, Воронежской и рядом других областей РФ. В том числе, БПЛА сбиты над Московским регионом.