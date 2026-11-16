Фото: REUTERS.
Взрыв в Киеве прозвучал в ночь на вторник 17 ноября, об этом информирует телеканал «Общественное».
«В Киеве прогремел взрыв», - сказано в сообщении телеканала в мессенджере Telegram.
Также «Общественное» сообщает о взрыве в Харькове.
В обоих городах взрывы произошли на фоне воздушной тревоги, как свидетельствуют данные онлайн-карты оповещений украинского министерства цифровой трансформации.
При этом мэр Киева Виталий Кличко информировал о повреждении двух мостов в Киеве. Также, по данным Кличко, в нескольких районах украинской столицы начались перебои с водоснабжением и отоплением.
Тем временем ВС РФ нанесли удары по ВСУ в районах Рубцов и Райгородока в ДНР.
Накануне Минобороны РФ сообщило, что российские средства противовоздушной обороны (ПВО) отразили самую массовую ночную атаку украинских беспилотников за все время. 1336 дронов самолетного типа уничтожены и перехвачены над территорией российских регионов, а также над акваториями Азовского и Черного морей в ночь на 16 ноября.