В Киеве произошли взрывы в ночь на 16 ноября. Фото: REUTERS.

Взрыв в Киеве прозвучал в ночь на вторник 17 ноября, об этом информирует телеканал «Общественное».

«В Киеве прогремел взрыв», - сказано в сообщении телеканала в мессенджере Telegram.

Также «Общественное» сообщает о взрыве в Харькове.

В обоих городах взрывы произошли на фоне воздушной тревоги, как свидетельствуют данные онлайн-карты оповещений украинского министерства цифровой трансформации.

При этом мэр Киева Виталий Кличко информировал о повреждении двух мостов в Киеве. Также, по данным Кличко, в нескольких районах украинской столицы начались перебои с водоснабжением и отоплением.

Тем временем ВС РФ нанесли удары по ВСУ в районах Рубцов и Райгородока в ДНР.

Накануне Минобороны РФ сообщило, что российские средства противовоздушной обороны (ПВО) отразили самую массовую ночную атаку украинских беспилотников за все время. 1336 дронов самолетного типа уничтожены и перехвачены над территорией российских регионов, а также над акваториями Азовского и Черного морей в ночь на 16 ноября.