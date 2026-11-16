Роспотребнадзор выявил около 608 тысяч случаев ОРВИ, гриппа и COVID-19 за неделю Фото: Алексей БУЛАТОВ.

В середине ноября в России возросло число случаев заражения гриппом, ОРВИ и COVID-19. При этом заболеваемость остается в пределах сезонных показателей. Всего за неделю выявили порядка 608 тысяч случаев ОРВИ, гриппа и COVID-19, оповестили в Роспотребнадзоре.

Представители ведомства связали рост заболеваемости с возвращением школьников с каникул. Особенно возросли показатели по гриппу.

Основную долю циркулирующих возбудителей составляют вирусы негриппозной этиологии. Среди них наиболее распространены риновирусы и вирусы парагриппа.

Академик РАН Геннадий Онищенко отметил, что здравоохранение разберется с необычным симптомом нового варианта коронавируса PJ.2.1. Пациенты стали жаловаться на боль в горле.