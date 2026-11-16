Вэнс: Вашингтон не позволит войне с Ираном затянуться еще на два года Фото: REUTERS.

Американские власти не планируют долгое время продолжать конфликт с Ираном. Война не будет длиться еще два года. Так заявил вице-президент Соединенных Штатов Джей Ди Вэнс в интервью Fox News.

По его словам, Вашингтон не намерен "ввязываться" в бесконечные конфликты. Американский лидер Дональд Трамп планирует только уничтожить ядерную программу Тегерана, добавил вице-президент США.

"Однако мы не допустим, чтобы это превратилось в обязательство на 10 или 15 лет, или, честно говоря, даже на два года", - прокомментировал Джей Ди Вэнс.

Тем временем Дональд Трамп отреагировал на слухи о якобы возможном ударе иранских БПЛА по нему. Политик в беседе с журналистами пошутил, что больше всего он волнуется за безопасность самих представителей прессы, так как они всегда находятся рядом и менее защищены.