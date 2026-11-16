В Берлине продают с аукциона буркер времён Второй мировой войны. Фото носит иллюстративный характер. Фото: Ольга КОМЯГИНА.

В ФРГ выставили на аукцион бомбоубежище времён Второй мировой войны. Торги за бункер состоятся 17 декабря в берлинском отеле MOA, информирует издание Bild.

Сообщается, что стартовая цена убежища составит €398 тыс. Лот представляет собой подземный бункер площадью 618 кв. м. Он состоит из 18 изолированных помещений, при этом там нет окон, отопления и сантехники. Также отсутствуют современные системы вентиляции, водоснабжения и средства гражданской защиты.

В годы Второй мировой в бункере могли одновременно укрываться до 250 человек. После войны помещение пустовало десятилетиями. Некоторое время его задействовали под художественные проекты.

Ранее в Австрии выставили на продажу часть нацистского концлагеря, где погибли десятки тысяч людей.

Тем временем в США документ 1944 года с подписью Сталина продали за 13,8 тысяч долларов.

Также сообщалось, что в Хельсинки продают нацистскую символику под видом помощи Киеву.