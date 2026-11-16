Крупный сбой произошел в системе авиакомпании United Airlines Фото: REUTERS.

Американская авиакомпания United Airlines сообщила о мощном сбое в работе своей системы. Перевозчик отметил, что проблемы уже устранены. Так сказано в сообщении United Airlines.

Отмечается, что компания вовремя получила сведения о масштабном сбое. Технические команды оперативно наладили работу системы.

Известно, что сбой затронул отдел, связанный с отправлением рейсов. В результате было задержано несколько самолетов.

Кроме того, со сбоями в работе столкнулись крупные американские банки. На ошибки пожаловались клиенты Chase Bank, JP Morgan и Bank of America. Перебои связаны с техническими неполадками. Версия с кибератаками пока не подтвердилась. Между тем клиенты банков жалуются на сбои в работе финансовых систем и приложений.