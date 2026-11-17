Постпредство РФ при ЕС усомнилось, что слова Каллас согласуются с законами Фото: REUTERS.

Глава евродипломатии Кая Каллас заявила, что ЕС якобы мог бы привлечь разведслужбы для получения сведений о бойцах ВС РФ. Ее высказывания вряд ли согласуются с законами Евросоюза. На это обратили внимание в постпредстве России при ЕС.

"В Брюсселе все более избирательно подходят к соблюдению провозглашаемых ЕС правовых принципов, придерживаются "двойных стандартов", - говорится в материале диппредставительства в Telegram-канале.

В постпредстве РФ напомнили, что европейцы позиционируют себя якобы как "блюстители верховенства права". При этом дипломаты позволяют себе нарушать ключевые нормы ЕС.

Представитель Кремля Дмитрий Песков на фоне слов Каи Каллас усомнился, что просящиеся за стол переговоров европейцы могут чем-то помочь урегулированию на Украине. Пресс-секретарь президента напомнил, что дипломаты из ЕС все еще планируют принимать участие в контактах в Абу-Даби.