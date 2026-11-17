Путин встретится с лидерами экономик стран АТЭС и проведет беседу с Си Цзиньпином Фото: Иван МАКЕЕВ.

Президент РФ Владимир Путин 17 ноября прибудет в Китай с официальным визитом. Он примет участие в саммите АТЭС. Мероприятия начнутся 18 ноября. Владимир Путин встретится в неформальной обстановке с лидерами экономик стран АТЭС. Кроме того, президент России проведет переговоры с китайским коллегой Си Цзиньпином. Об этом оповестил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в диалоге с журналистами.

Он сообщил, что Владимир Путин планирует провести серию международных контактов. В том числе, ожидается трехсторонняя встреча с участием Си Цзиньпина и президента США Дональда Трампа. Она запланирована на 19 ноября.

В среду российский лидер выступит перед представителями крупнейших мировых компаний. Он изложит оценку ситуации в мировом хозяйстве.

В четверг, 19 ноября, пойдет рабочая встреча лидеров АТЭС. Однако главным событием станут переговоры с Дональдом Трампом. Лидеры обсудят целый ряд актуальных тем.