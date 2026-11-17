Стало известно, сколько составят максимальные выплаты по больничному в 2027 году. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН.

Россияне смогут получить около 7,9 тысячи рублей в день в качестве выплаты по больничному в 2027 году. Об этом информировал первый зампред комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Николай Коломейцев. Речь идёт о максимальном размере пособия по больничному, уточнил он.

«Размер пособия зависит от стажа и средней зарплаты. В 2026 году максимальный размер среднего заработка за день, исходя из которого определяется сумма пособия по временной нетрудоспособности, составляет 6827,4 рубля. Для больничных, выданных в 2027 году, максимальный размер среднего заработка за день вырастет до 7860 рублей», - сказал он РИА Новости.

Коломейцев напомнил, что размер выплаты по больничному зависит от трудового стажа и среднего заработка за два календарных года, предшествующих году, в котором оформляется больничный лист.

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