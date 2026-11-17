Следователь Сырымбетова рассказала об опросе свидетелей по делу Усольцевых Фото: Алексей БУЛАТОВ.

Следователи продолжают работу по делу об исчезновении семьи Усольцевых в Красноярском крае. Общение со свидетелями будет и дальше. Так рассказала глава первого отдела по расследованию особо важных дел ГСУ СК РФ по Красноярскому краю Яна Сырымбетова в комментарии РИА Новости.

Следствие также займется анализом полученной в ходе летних поисков информации. Правоохранители рассматривают в качестве приоритетной версию о пропаже семьи в результате несчастного случая.

"Этим летом мы проделали огромный объем работы. Сейчас в осенне-зимний период будем проводить следственные действия, работать со свидетелями", - пояснила Яна Сырымбетова.

По ее данным, Сергей Усольцев ремонтировал крышу в гараже за день до поездки с семьей в тайгу. Кроме того, супруги строили планы на ближайшие дни и не отменяли важные встречи.