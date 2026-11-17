Киев на фоне ударов ВС РФ может стать необитаемым Фото: REUTERS.

Жителей Киева уже призвали запасаться продуктами и предметами первой необходимости в преддверии зимы. Она будет тяжелой для украинцев. На фоне ударов ВС РФ Киев может стать полностью необитаемым, заявила газета The New York Times.

Журналисты подчеркивают, что власти уже испытывают проблемы с отоплением домов и водоснабжением. Без тепла остаются порядка 40% многоэтажек, говорится в статье.

"Удары по энергетической системе Украины вызвали опасения, что в ближайшие месяцы столица страны, Киев, город с населением в три миллиона человек, может стать практически непригодным для жизни", - оповестила газета.

Ночью в украинской столице объявили воздушную тревогу. На Северном и Южном мостах в Киеве прогремели взрывы. Местные власти заявили о массированной атаке на город.