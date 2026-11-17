Возвращенный в рамках обмена пленными россиянин подписал контракт с МО Фото: Алексей ФОКИН.

Россиянин Игорь Гаврилов провел на Украине 20 лет. Некоторое время назад его вернули в РФ в рамках обмена пленными. Теперь Игорь Гаврилов решил подписать контракт с Минобороны России. Об этом мужчина рассказал в диалоге с ТАСС.

Он отметил, что уже проходит боевую подготовку. Вскоре мужчина вступит в ряды Вооруженных Сил РФ.

"Когда вернулся, поехал к другу на восток России. Побыл там какое-то время и потом решил подписать контракт", - поделился Игорь Гаврилов.

Между Москвой и Киевом вновь готовится масштабный обмен пленными. Он должен стать самым многочисленным. Уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова сообщила о ходе подготовки к обмену. По ее словам, за текущими решениями стоят судьбы целого ряда людей.