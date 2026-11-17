Учёные назвали вирус, который может стать причиной следующей пандемии. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО.

Вирус гриппа может стать причиной следующей пандемии. К такому выводу пришли учёные Академии постдипломного образования ФНКЦ ФМБА России. Пандемический потенциал этого вируса оценён как наивысший.

«Среди всех известных патогенов именно вирус гриппа обладает наивысшим пандемическим потенциалом и рассматривается учеными как наиболее вероятный кандидат на роль возбудителя будущей глобальной пандемии», - цитирует РИА Новости материалы ФНКЦ ФМБА.

Учёные назвали ориентировочные сроки будущей пандемии. Они предполагают, что это произойдёт уже в 2029 году и призвали активизировать противоэпидемические мероприятия, в том числе вакцинацию населения.

Ранее Онищенко напомнил, что пандемические ситуации могут возникать примерно раз в девять-десять лет.

При этом специалисты призывают Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) признать Супер-Эль-Ниньо, который ожидается в 2026-2027 годах, глобальной чрезвычайной ситуацией в области здравоохранения, и вот почему.