Вэнс призвал американцев не строить бункеры и не запасаться провизией. Фото: REUTERS.

Американцам не стоит сооружать бункеры и делать запасы еды, считает вице-президент США Джей Ди Вэнс. По словам политика, Соединённым Штатам не угрожает никакой кризис. Этой темы Вэнс коснулся в интервью телеканалу Fox News.

«Многие мои друзья обращались ко мне и спрашивали: "Стоит ли нам готовиться к строительству бункера или запасаться продовольствием и водой?" И мой ответ - нет, мы не видим приближения какого-либо кризиса. Но нужно быть готовыми ко всему», - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос журналиста.

В то же время жителей Европы призвали готовиться к худшему — от суровых погодных условий и кибератак до иностранной агрессии, включая ядерную войну. Власти разных стран советуют запасаться провизией, водой и наличными.

В частности, Нидерланды призвали граждан страны сделать запасы продуктов на 72 часа.