Фидан рассказал о переговорах Турции по возобновлению поставок зерна через Чёрное море. Фото: REUTERS.

Анкара работает над обеспечением безопасности судоходства через Чёрное море. Об этом глава МИД Турции Хакан Фидан рассказал агентству Anadolu.

«Мы работаем над тем, как вновь обеспечить поставки зерна на мировые рынки, как обеспечить безопасность судоходства в Черном море и доставить необходимую пшеницу бедным странам мира. У нас есть определенные предложения, часть которых мы сегодня доработали», - сказал он после встречи министров ЕС, на которой обсуждались вопросы межрегиональной безопасности.

По словам Фидана, Турция обсуждает возобновление поставок через Чёрное море с Россией, Украиной, Болгарией и Румынией.

Ранее Фидан назвал чрезвычайно серьёзной проблемой то, что российские и украинские зерно и энергоресурсы не могут поступать на мировые рынки через Чёрное море.

Тем временем Россия направила экспорт зерна через Балтику из-за ситуации в Черном море.