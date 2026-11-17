В СК продолжат работу со свидетелями по делу Усольцевых Фото: Иван МАКЕЕВ.

Следователи будут дальше работать над делом о пропаже семьи Усольцевых в тайге Красноярского края. Эксперты проанализируют свежие данные и проведут беседы со свидетелями. Об этом проинформировала руководитель первого отдела по расследованию особо важных дел ГСУ СК РФ по Красноярскому краю Яна Сырымбетова в комментарии РИА Новости.

Она отметила, что в период с июня по июль была проведена большая поисковая работа. В ходе операции использовались дроны. Следствие рассматривает в качестве приоритетной версии несчастный случай. При этом в СК не отрицают, что семья могла пропасть на фоне криминального инцидента. На это в настоящий момент ничего не указывает.

"Этим летом мы проделали огромный объем работы. Сейчас в осенне-зимний период будем проводить следственные действия, работать со свидетелями, анализировать ранее полученную информацию", - оповестила Яна Сырымбетова.

Она сообщила, что пропавшая семья отправилась в поход с двумя мобильными телефонами. При этом неизвестно, были ли на устройствах средства навигации. Связь в этой местности ловит плохо, уточнила следователь.

Семья Усольцевых могла не дозвониться в службу спасения, предположили в СК по Красноярскому краю и Хакасии. При поисках были проведены десятки молекулярно-генетических экспертиз найденных вещей, опрошены родные семьи и жители поселка. До сих пор это не дало никаких результатов. Считается, что Усольцевы могли провалиться в расщелину или подземный шурф. Того же мнения придерживаются занятые в операции волонтеры.

Старший сын Ирины Усольцевой Данил Баталов побывал на месте пропажи семьи. Он принял участие в поисках. Данил все еще не верит, что его родные остались в лесу. Сын Ирины Усольцевой признался, что тяжело себя чувствовал на месте пропажи родных. Морально ему это далось нелегко. При этом он "еще больше убедился", что в тайге нет никого из родственников. Это ощущение успокаивает нервы, сказал Данил Баталов. Он не верит, что семья могла уйти из дома и просто потеряться среди лесов. Однако и версию с побегом сын Ирины Усольцевой не признаёт.