Папа Римский получил удар в лицо брошенными из толпы паломников чётками. Фото: REUTERS.

Папа Римский Лев XIV получил удар в лицо предметом, брошенным из толпы посетителей службы в столице Перу Лиме. Это оказались небольшие чётки, информирует издание The Daily Telegraph.

Сообщается, что чётки бросил один из паломников, мимо которых папа проезжал на автомобиле перед началом службы. Они попали понтифику в глаз и тот схватился за лицо. В то же время Лев XIV не был травмирован и продолжил приветствовать верующих.

Напомним, Папа Римский совершает турне по странам Латинской Америки, посещение Перу завершает эту поездку.

Тем временем в официальных социальных сетях Папы Римского Льва XIV появился снимок, сделанный во время его визита в Перу, на котором понтифик запечатлен в кабине вертолета рядом с пилотом, носящим шлем с российской символикой.

Ранее Папа Римский Лев XIV успешно перенес операцию по удалению узла в легком.