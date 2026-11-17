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Европейцы устали от украинских беженцев, а в странах, в которых они находятся, растёт социальное напряжение. На это указал депутат Европейского парламента от Словакии Михаил Угрик.
«Конечно, мнение европейской общественности по мере продолжения конфликта меняется. Первоначальная солидарность сменяется усталостью и социальным напряжением, которые вызваны давлением на государственные финансы, образование и здравоохранение», - сказал он РИА Новости.
Угрик отметил, что в ряде стран наблюдаются бытовые конфликты, возникающие на этой почве.
Михаил Угрик является руководителем словацкой партии «Республика».
Тем временем Чехия за неделю отказала в защите десяткам военнообязанных украинцев.
Ранее польский евродепутат Эва Заянчковская-Херник заявила об угрозе усиления политического влияния украинцев в странах Европы.
Также сообщалось, что в странах Европы набирает силу политическая тенденция, направленная на то, чтобы вынудить украинских беженцев вернуться на родину.