Евродепутат рассказал об усталости Европы от украинцев. Фото: REUTERS.

Европейцы устали от украинских беженцев, а в странах, в которых они находятся, растёт социальное напряжение. На это указал депутат Европейского парламента от Словакии Михаил Угрик.

«Конечно, мнение европейской общественности по мере продолжения конфликта меняется. Первоначальная солидарность сменяется усталостью и социальным напряжением, которые вызваны давлением на государственные финансы, образование и здравоохранение», - сказал он РИА Новости.

Угрик отметил, что в ряде стран наблюдаются бытовые конфликты, возникающие на этой почве.

Михаил Угрик является руководителем словацкой партии «Республика».

Тем временем Чехия за неделю отказала в защите десяткам военнообязанных украинцев.

Ранее польский евродепутат Эва Заянчковская-Херник заявила об угрозе усиления политического влияния украинцев в странах Европы.

Также сообщалось, что в странах Европы набирает силу политическая тенденция, направленная на то, чтобы вынудить украинских беженцев вернуться на родину.