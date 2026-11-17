На подлете к Москве уничтожили 113 украинских БПЛА с начала суток Фото: Иван МАКЕЕВ.

Российские военные продолжают отражать налет дронов ВСУ на Москву. За ночь вблизи столицы ликвидировали не менее 113 украинских БПЛА. Об этом свидетельствуют данные мэра Москвы Сергея Собянина.

Силы ПВО перехватывают дроны в столичном регионе уже несколько часов. За этот период аэропорты Москвы несколько раз прекращали работу, а затем возвращались к привычному режиму. Сейчас все авиагавани, кроме Шереметьево, принимают и отправляют рейсы по согласованию с соответствующими органами.

"20 БПЛА, летевших на Москву, сбиты системой ПВО Минобороны", - сообщил Сергей Собянин в "Макс" после отражения последней волны дронов.

ВСУ также вновь ударили по Крымскому мосту. Движение автомобилей временно приостановили. После атаки на мост местные власти призвали жителей доверять только проверенным источникам информации.