Россиянам рассказали, как правильно подавать главные новогодние салаты. Фото: Иван ПРОХОРОВ.

Традиционные новогодние салаты лучше подавать на стол холодными. Такую рекомендацию дал Росстандарт. Речь идёт о салатах «Оливье», сельдь под шубой, «Мимоза» и «Столичный», пишет РИА Новости.

Салат «Оливье» Росстандарт разрешает готовить с использованием не только мяса, птицы или дичи, но и с ветчиной, колбасой, рыбой или морепродуктами. В качестве стандартной заправки называется майонез.

Также ведомство разрешает заменить главный ингредиент в селёдке под шубой, а именно саму сельдь, на другую рыбу при условии, что это должно быть отражено в наименовании блюда.

В салате «Мимоза» традиционную консервированную рыбу можно заменить не только слабосолёной, копчёной или отварной рыбой, но и консервированной печенью рыбы, сказано в рекомендациях Росстандарта. Салат «Столичный» ведомство разрешает подавать не только в салатнике, но и в корзиночках из сдобного или слоёного теста.

Ранее Росстандарт утвердил новые ГОСТы для овощных и фруктовых полуфабрикатов.

Тем временем некоторых россиян призвали отказаться от главного новогоднего салата. Речь о людях с гастритом, язвой и рефлюксом, у которых оливье может спровоцировать обострение.

Ранее диетолог рассказал, как сделать полезными новогодние салаты.