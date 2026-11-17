Республиканцы хотят выделить $750 миллионов на военную помощь Украине Фото: REUTERS.

В Сенат Конгресса США внесли законопроект о выделении финансирования на нужды Пентагона. В документе предлагается отдать часть средств для помощи Киеву. Республиканцы хотят выделить 750 миллионов долларов на военную поддержку Украины. Соответствующий документ разместили на сайте комитета по ассигнованиям Сената.

Кроме того, Республиканская партия рассчитывает дать Киеву еще 129 миллионов долларов. Они могут быть выделены по линии Госдепа в целях оказания помощи в сфере безопасности.

Документ подготовлен только членами правящей Республиканской партии. В случае одобрения проекта, средства будут выделены в 2027 году.

Командование армии США в Европе и Африке столкнулось с нехваткой деталей для боевых подразделений на фоне поддержки Украины. Это негативно отразилось на боеготовности войск.