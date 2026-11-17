Глава монгольского государства Ухнаагийн Хурэлсух объявил о своей отставке. Об этом политик заявил на пресс-конференции.
По его словам, в течение последнего месяца некоторые «преступные группы» нападали на честь и институт президента Монголии, пороча его репутацию.
«Нападение на честь президента означает нападение на честь народа. Меня оклеветали и оскорбили в связи с невероятным и крайне серьезным преступлением», - заявил Хурэлсух.
Но поскольку, по его словам, он человек, занимающий ответственную должность, тот решил объявить об отставке. Тем самым, поддержав соответствующее предложение Демократической партии страны о начале расследование по поводу обвинений в адрес первого лица.
«Я согласен с этим», — заключил Ухнаагийн Хурэлсух.
Также пока еще глава государства заверил, что порочащих его репутацию людей привлекут к ответственности, и честь самого Хурэлсуха будет восстановлена.
Ранее на акции протеста во французской столице 14 ноября снова раздавались требования к президенту страны Эммануэлю Макрону уйти в отставку. Французы обвиняют своего лидера в снижении уровня жизни в стране.
А в Германии первомайские демонстрации собрали более 360 тыс. участников. Часть из них потребовала отставки действующего канцлера Фридриха Мерца.