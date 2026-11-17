В Башкирии сбили более 50 дронов над промзонами Уфы и Салавата Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН.

В Башкирии была отражена очередная массированная атака беспилотников на промышленные зоны Уфы и Салавата. По данным Госкомитета республики по чрезвычайным ситуациям, совместными усилиями Минобороны, служб охраны предприятий и мобильных огневых групп БАРС уничтожено свыше полусотни дронов.

Критических разрушений не зафиксировано, все производства функционируют в обычном режиме, подчеркнули в ведомстве. С 06:13 по местному времени в республике действует режим беспилотной опасности, а уфимский аэропорт приостановил приём и выпуск воздушных судов.

Прошлой ночью украинские беспилотники вновь попытались атаковать Москву. По данным мэра столицы Сергея Собянина, с начала суток вблизи города ликвидировали не менее 113 украинских БПЛА. За это время московские аэропорты неоднократно приостанавливали работу, а затем возвращались к штатному режиму. Сейчас все авиагавани, кроме Шереметьево, принимают и отправляют рейсы по согласованию с соответствующими органами.