Силы ПВО сбили за ночь 1441 украинский беспилотник над Россией Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН.

За прошедшую ночь — с 20:00 мск 16 ноября до 8:00 мск 17 ноября — дежурные силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили свыше 1400 украинских беспилотных летательных аппаратов самолётного типа. Об этом во вторник сообщили в Минобороны России.

Всего, по данным Минобороны, были уничтожены 1441 вражеских беспилотников самолётного типа. География перехватов охватила более двадцати регионов страны, включая Московский регион, Республику Башкортостан, Крым, Краснодарский край, а также акватории Азовского и Чёрного морей.

В ночь на 16 ноября регионы России также подверглись массированной атаке беспилотников, которая стала одной из крупнейших с начала месяца. По данным Минобороны, с 20:00 мск 15 ноября до 8:00 мск 16 ноября дежурные силы ПВО уничтожили 1336 украинских БПЛА самолётного типа. Один их наиболее интенсивный удар пришёлся на столичный регион: по словам мэра Москвы Сергея Собянина, в сторону города летели около 600 беспилотников, большая часть из которых была уничтожена на дальних рубежах.