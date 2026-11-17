ИКИ РАН: Земля ближе к вечеру войдет в поток солнечного ветра, возможны бури. Фото: Victor Lisitsyn/Global Look Press

Ближе к вечеру 17 ноября произойдут изменения в космической «погоде», и наша планета войдет в потом солнечного ветра. Об этом предупредили сотрудники Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ РАН.

Отмечается, что возмущённый поток солнечного ветра связан с корональной дырой. И в течение всего дня скорость солнечного ветра будет только расти. Сами ученые вполне согласны с тем, что это может быть случайностью и последствий ждать не стоит.

«Хотя математические модели настаивают, что суммарная вероятность бурь и возмущений очень высокая — около 90%», - добавили в ИКИ РАН.

Накануне астрономы предупреждали, что на Земле может начаться магнитная буря уровня G1 (слабое геомагнитное возмущение). Солнечная активность практически сошла на нет, однако спокойная геомагнитная обстановка, длившаяся восемь дней, может прерваться из-за небольшой корональной дыры.