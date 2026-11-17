CNN: Иран планирует покушение на чиновников США с применением «грязной бомбы» Фото: REUTERS.

Власти Ирана прорабатывают сценарии покушений на чиновников американской администрации с возможным использованием химического оружия или так называемой «грязной бомбы». Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на осведомленные источники.

По информации собеседников телеканала, текущие разведывательные данные не указывают на то, что атака является неизбежной, однако Тегеран заранее формирует оперативные планы, чтобы при необходимости иметь возможность нанести удар. В документах подробно обозначены конкретные цели и локации, что вынуждает Вашингтон заранее готовиться к потенциальным чрезвычайным ситуациям.

Источники утверждают, что американская разведка перехватила данные о возможном тайном хранении в США компонентов для взрывных устройств, включая ядерные и химические материалы, пригодные для создания «грязной бомбы». В Вашингтоне предполагают, что Иран мог заложить такие тайники. Однако эксперты сомневаются в наличии у Тегерана специалистов для проведения операции.

Ранее израильские СМИ сообщали, что разведка «Моссад» передала ЦРУ информацию о планах Тегерана организовать покушение на президента США Дональда Трампа с помощью беспилотников. Отвечая тогда на вопрос журналистов о подобной атаке, глава Белого дома в шутливой форме заметил, что куда больше переживает за безопасность самих репортеров, которым в случае удара не удастся спастись.