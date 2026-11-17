Президент Финляндии Александр Стубб Фото: REUTERS.

Президент Финляндии Александр Стубб призвал европейских лидеров к прямым переговорам с российским лидером Владимиром Путиным, назвав «безответственной» передачу взаимодействия с Москвой на аутсорсинг администрации США. Такое мнение он выразил в интервью Financial Times.

«Мы слишком долго перекладывали функции взаимодействия Европы с Россией на аутсорсинг, и я считаю это безответственным», — сказал Стубб.

По его словам, теперь, когда появилась рамочная договорённость, европейские лидеры должны напрямую выходить на диалог с президентом Путиным «передавая одно и то же послание и общие тезисы». Он полагает, что Европа либо повторит сценарий Ялты 1945 года, отдавшего Центральную и Восточную Европу под советское влияние, либо пойдёт по пути Хельсинкских соглашений 1975 года, снизивших напряжённость и укрепивших суверенитет и права человека. На вопрос, входят ли США в «ялтинский лагерь», Стубб ответил, что надеется на обратное.

Стубб также заявил, что Путин готов к диалогу с Европой, хотя континент, по словам политика, «запоздал» с его организацией.

27 ноября по инициативе финской и норвежской сторон состоялся телефонный разговор Владимира Путина со Стуббом и премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стёре. Переговоры длились около 90 минут. Это был первый прямой контакт Путина с лидерами стран ЕС, поддерживающих Киев. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков охарактеризовал разговор как «весьма конструктивные и прагматичные контакты с главами двух важных приграничных нам стран». При этом реакцию некоторых европейских государств на сам факт звонка он назвал «очень истеричной», указав на Данию, Эстонию и «другие страны».