Движение поездов и автомобилей на Крымском мосту приостановлено после атаки БПЛА Фото: Кристина МАРКИНА.

Крымский мост временно закрыт для движения поездов и автотранспорта из-за новой атаки дронов в ночь на 17 ноября. Об этом сообщили в Минтрансе РФ.

«В результате повторной атаки БПЛА ночью 17 ноября движение по автомобильной и железнодорожной составляющим Крымского моста временно приостановлено», — резюмировали в ведомстве.

Эксперты оценивают ущерб, пострадавших нет. Минтранс рекомендует не ехать к Крымскому мосту и следить за официальными данными.

Ранее KP.RU рассказал, что второй раз за сутки был атакован Крымский мост. После первой атаки Кремль рассказал, как инцидент повлияет на дальнейшие переговоры по Украине. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что переговорный процесс с Киевом продолжится.