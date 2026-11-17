Дэн и Фрэнк Карни. 1966 год

Сооснователь всемирно известной сети пиццерий Pizza Hut Дэн Карни ушел из жизни в возрасте 94 лет. Об этом сообщили Государственный университет Уичито, выпускником которого он являлся, а также Фонд исследований церебрального паралича, где бизнесмен на протяжении полувека занимал пост председателя, передает CNN.

В публикации университета в социальных сетях Карни охарактеризовали как предпринимателя, филантропа и выпускника, чей вклад в развитие учебного заведения и местного сообщества будет ощущаться еще не одним поколением.

Представители Фонда исследований церебрального паралича, в свою очередь, отметили его многолетнюю преданность миссии организации и подчеркнули, что благодаря его работе помощь получили бесчисленное множество людей и семей.

Дэн Карни родился в 1931 году в многодетной семье, став вторым из семерых детей, и вырос в городе Уичито. В 1958 году он вместе со своим братом Фрэнком Карни, скончавшимся в 2020 году, открыл первую пиццерию Pizza Hut, которая со временем выросла в один из самых узнаваемых ресторанных брендов в мире.

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