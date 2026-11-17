В России разрабатывают мРНК-препараты для лечения рака толстой кишки Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН.

Научно-медицинский исследовательский центр колопроктологии имени А.Н. Рыжих Минздрава России присоединился к консорциуму по разработке мРНК-препаратов против рака толстой кишки. Об этом РИА Новости рассказал директор центра, член-корреспондент РАН Сергей Ачкасов, отметив, что первые шаги в этом направлении уже сделаны.

По словам Ачкасова, колоректальный рак входит в число лидеров по заболеваемости и смертности среди злокачественных опухолей как в мире, так и в России. Опасность заключается в том, что опухоль развивается по разным молекулярным путям, поэтому универсального решения здесь нет. Для эффективного лечения нужны персонализированные препараты, в том числе на основе мРНК, пояснил он.

Ачкасов подчеркнул, что исследователи НМИЦ находятся в самом начале разработок.

«Мы твердо решили начать это движение, потому что уверены: дорогу осилит идущий», — подытожил собеседник агентства.

Ранее главный онколог Минздрава России, академик РАН Андрей Каприн сообщил, что средний возраст выявления онкологических заболеваний в России составляет около 65 лет. По его словам, рост числа диагностированных случаев не означает, что рак стал чаще встречаться у молодых: во многом это связано с улучшением методов обследования.