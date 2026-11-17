Дмитрий Песков Фото: REUTERS.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не исключил, что на встрече с президентом США Дональдом Трампом лидер России Владимир Путин может обсудить ситуацию в Константиновке. Свое мнение представитель Кремля высказал в интервью ИС «Вести».

«Не исключено, что эта тема будет подниматься на переговорах Путина и Трампа в Китае», — резюмировал представитель Кремля.

Также Песков согласился с тем, что супруга лидера Белого дома стояла у истоков гуманитарной миссии в Алешках.

Он подчеркнул, что Украина пока не сообщила России о своей готовности к гуманитарной миссии в Константиновке. Напомним, что Путин уже говорил о том, что гуманитарная миссия в Константиновке может быть проведена по примеру, которая прошла в Алешках в Херсонской области.