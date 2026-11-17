Axios: Уиткофф и Кушнер встретятся с представителями Украины в Берлине 19 ноября Фото: REUTERS.

Спецпосланники президента США Стивен Уиткофф и Джаред Кушнер планируют провести встречу с представителями Украины и европейских стран для обсуждения гарантий безопасности для Киева и плана восстановления украинской экономики. Об сообщил портал Axios со ссылкой на источник.

По словам представителя американской администрации, на которого ссылается издание, основной задачей предстоящих переговоров в Берлине станет выработка механизмов обеспечения безопасности Украины, а также подготовка программ по восстановлению ее экономики.

Консультации в немецкой столице запланированы на четверг, 19 ноября, спустя неделю после поездки Уиткоффа и Кушнера в Москву. В этот же день президент США Дональд Трамп намерен провести в Китае встречу с российским лидером Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином, одной из ключевых тем которой станет урегулирование ситуации вокруг украинского конфликта.