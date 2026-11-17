Владимир Мединский Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН.

Владимир Мединский, помощник президента России, высмеял представителей Евросоюза за визит в Абу-Даби без приглашения и отсутствие мест за столом переговоров России, США и Украины в ОАЭ. И его слова обернулись настоящей катастрофой и позором для европолитиков. Об этом пишет китайское издание Sohu.

«Приехали как туристы, пусть пообщаются в лобби отеля», — пошутил глава российской переговорной делегации.

Позже он прокомментировал свои слова. Мединский заявил, что не понимает статуса и целей приезда политиков ЕС. Представителей Европы не пригласили на официальные консультации, поэтому они могли встречаться только за пределами основного зала переговоров. Их переговоры с украинцами на бегу выглядели как минимум странно.

Ранее KP.RU рассказал, что глава МИД РФ Сергей Лавров пока не понимает, как можно вписать европейцев в переговорную группу по Украине. Ведь ЕС делают всё, чтобы показать свою неготовность к урегулированию конфликта.