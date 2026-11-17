Песков: Путин встретится с лидером Республики Корея на саммите АТЭС Фото: REUTERS.

Президент России Владимир Путин так или иначе встретится с лидером Республики Корея Ли Чжэ Мёном на саммите АТЭС. Об этом ИС "Вести" заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Опять же, так или иначе, Путин встретится с лидером Южной Кореи. И если они посчитают целесообразным, они смогут где-то тоже выбрать какое-то место и кратко переговорить", - сказал Песков.

По словам представителя Кремля, глава государства может пообщаться с лидерами Японии и Южной Кореи на полях саммита. Однако пресс-секретарь президента РФ подчеркнул, что отдельные переговоры лидеров государств на данный момент не предусмотрены программой мероприятия.

Как ранее писал сайт KP.RU, Путин, президент США Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин впервые встретятся втроем. Переговоры лидеров России, США и Китая запланированы на четверг, 19 ноября, в китайском Шэньчжэне на полях саммита АТЭС.