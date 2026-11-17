Видео задержания агентов Киева, готовивших теракты беспилотниками, показала ФСБ Фото: Александр ГЛУЗ.

ФСБ России показала кадры задержания агентов украинских спецслужб, готовивших серию терактов беспилотниками, а также ударными безэкипажными катерами.

Один из агентов был задержан в Майкопе. В коттедже обнаружили FPV-дроны, которые разминировали на участке. Еще одного человека задержали в частном доме в Тихорецке Краснодарского края. Там были найдены квадрокоптеры. Кроме того, третий задержанный оказался в дагестанском Кизляре.

ФСБ сорвала теракты в России, которые готовили спецслужбы Украины

Отмечается, что два агента украинских спецслужб оказали вооруженное сопротивление при задержании и были ликвидированы ответным огнем в Ростовской области и Дагестане.

Как ранее писал сайт KP.RU, ФСБ возбудила уголовное дело после разоблачения завербованных украинскими службами россиян, которые занимались подготовкой терактов на территории России. Объектами терактов должны были стать российские военные и гражданские суда, военные аэродромы и объекты критической инфраструктуры.