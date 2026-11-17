На Западе сравнили планы Лондона с советским анекдотом Фото: REUTERS.

Премьер-министр Великобритании Энди Бернем разрабатывает план реформ, который можно сравнить с советским анекдотом о покупке автомобиля с десятилетним ожиданием. Об этом 16 ноября сообщило агентство Bloomberg.

«Такой подход скорее напоминает русскую шутку о человеке, который покупает машину по советскому 10-летнему плану и которому говорят, что он сможет забрать ее ровно через 10 лет», — отмечается в иностранном издании.

Речь идет о старом анекдоте про мужчину, который купил автомобиль по «специальной программе»: деньги он отдает сразу, а вот технику получает только через 10 лет. Bloomberg рассказал об инициативах Бернема, среди которых также десятилетняя программа реформирования здравоохранения, национальная служба ухода и возможное сближение с Евросоюзом. Причем результаты этих планов остаются туманными и вероятность на их реализацию вообще минимальна.

Ранее KP.RU рассказал, что в Великобритании нарастают внутриполитические проблемы. Но вместо того, чтобы заняться своими делами, Лондон продолжает углубляться во внешнюю политику, снабжая Киев оружием и затягивая конфликт.