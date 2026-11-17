Байден признался, что Киев и Зеленский неоднократно испытывали терпение США Фото: REUTERS.

Бывший президент США Джо Байден в своей новой книге воспоминаний «Обещай мне, Америка» (Promise Me, America), вышедшей в свет 17 ноября, признался, что украинские власти и Владимир Зеленский неоднократно испытывали терпение Вашингтона постоянными требованиями об увеличении финансовой помощи и поставок вооружений.

Согласно приведенным в книге воспоминаниям Байдена, выстраивать взаимодействие с главой киевского режима порой оказывалось непросто, поскольку Киев регулярно настаивал на выделении все большего объема оружия и денежных средств.

«Я должен признать, что с Зеленским могло быть трудно работать... Они неоднократно испытывали наше терпение, требуя все больше вооружений и денег. Соединенные Штаты обладают огромными ресурсами, но они не безграничны», — написал экс-глава Белого дома.

Байден также отметил, что во время контактов с Зеленским он «предельно ясно» доводил до него свое недовольство подобными требованиями.

Напомним, в своих мемуарах Байден также рассказал о двухчасовом разговоре с президентом США Дональдом Трампом после выборов 2024 года. В ходе беседы новый американский лидер сказал своему предшественнику, что они могли бы быть друзьями.