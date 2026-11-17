В мусоросортировочном центре Нижневартовска найдено тело новорожденной девочки. Фото: Akhmetov Vadim/Global Look Press

Сотрудники нижневартовского мусоросортировочного центра обнаружили вечером 16 ноября страшную находку. В куче мусора они заметили тело новорожденной девочки. Об этом сообщает «Комсомольская правда – Югра».

По словам очевидцев, ребенок был недоношен. Вероятно, у женщины произошли преждевременные роды и она избавилась от плода. Устанавливать все обстоятельства трагедии будут следователи.

В региональном Следкоме журналистам сообщили, что по факту находки уже возбуждено уголовное дело. Осмотр места происшествия уже произведен, теперь эксперты приступят к экспертизам, которые должны ответить на вопрос о причине смерти малышки.

Кроме того, правоохранители устанавливают личность матери и обстоятельства гибели младенца. Также предстоит ответить на вопрос, как тело могло попасть в мусоросортировочный центр.

Ранее в Москве в торговом центре на Свободном проспекте на востоке города в туалете было обнаружено тело недоношенного ребенка. В прокуратуре добавили, по предварительным данным плод соответствует 10-12 неделям беременности. Правоохранители уже установили личность матери ребенка. 27-летняя женщина находятся в медучреждении.