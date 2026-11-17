Японский Boeing 747 наблюдал НЛО над Аляской в ноябре 1986 года Фото: Иван ВИСЛОВ.

Инцидент в небе над Аляской, произошедший 17 ноября 1986 года с грузовым Boeing 747 авиакомпании Japan Airlines, стал одним из самых известных случаев наблюдения неопознанных летающих объектов в истории авиации, пишет «Газета.Ru».

Самолет выполнял рейс из Парижа в Токио с промежуточной посадкой в Анкоридже. Такой маршрут был вынужденным из-за запрета СССР на пролет иностранных самолетов над своей территорией, а на борту находилась партия вина Божоле.

При заходе лайнера на посадку командир экипажа Кенджи Тераучи заметил в небе необычные яркие огни. Второй пилот Таканори Тамэфудзи запросил у авиадиспетчеров информацию о наличии других бортов поблизости, но на экранах радаров в тот момент никаких воздушных судов зафиксировано не было.

По утверждению Тераучи, перед самолетом внезапно зависли два объекта, испускавших столбы света, от которых кабину озарило ярким сиянием и внутри стало жарко. Командир уверял, что огромный «материнский» корабль и два аппарата поменьше сопровождали лайнер на протяжении получаса, а попытка сфотографировать их закончилась неудачей из-за отказа камеры. Второй пилот впоследствии высказывался куда сдержаннее, отмечая, что не видел никаких кораблей, поскольку объекты якобы находились с противоположной стороны кабины.

После приземления в Анкоридже американские специалисты провели проверку экипажа и подтвердили, что летчики находились в трезвом и полностью адекватном состоянии. На записях гражданского радара действительно обнаружилась отметка постороннего объекта, однако спустя годы эксперты пришли к выводу, что причиной стала техническая погрешность. Радиолокационные системы того поколения из-за сбоев обработки сигнала могли раздваивать один самолет на экране.

Астрономы и специалисты по авиационной безопасности предложили и другие естественные объяснения произошедшего, связав увиденное с оптическими иллюзиями, отражением лунного света в облаках или наблюдением яркого Юпитера. Сам командир корабля позже с юмором предполагал, что пришельцев мог заинтересовать перевозимый на борту груз вина, но никаких объективных подтверждений внеземного происхождения так и не было найдено.

Накануне пилот гражданской авиации Великобритании с 27-летним стажем Стив Фрейзер рассказал о систематических наблюдениях НЛО во время рейсов над европейской территорией.