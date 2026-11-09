Британский пилот Фрейзер заявил о регулярных встречах с НЛО над Европой Фото: Иван ВИСЛОВ.

Пилот британской гражданской авиации с 27-летним стажем Стив Фрейзер рассказал о систематических наблюдениях неопознанных летающих объектов во время рейсов над европейской территорией. Об этом пишет издание Metro.

Летчик сообщил, что начиная с 2022 года зафиксировал порядка шести-семи эпизодов появления НЛО, причем наибольшая часть таких случаев произошла в воздушном пространстве над Брюсселем. По его словам, изначально предполагалась версия прохождения дозаправки военной авиацией в воздухе, однако маневренность, скорость и траектория неопознанных объектов полностью исключают их принадлежность к известным типам воздушных судов.

«Я видел эти огни во время полета, и мой коллега тоже заметил их, возвращаясь из Литвы», — рассказал Фрейзер, отметив, что при попытке сблизиться с объектами расстояние до них не уменьшалось, а сами они стабильно перемещались в северо-западном направлении.

Один из эпизодов пилоту удалось зафиксировать на видео. Сам Фрейзер не исключил, что в объектив могли попасть спутники связи системы Starlink.

Эксперты, проанализировавшие запись по запросу редакции Metro, не смогли дать однозначного заключения. Исследователь аномальных явлений Марк Кристофер Ли предположил, что это испытания новейших беспилотников Североатлантического альянса, а редактор уфологического издания UFO Truth Magazine Гэри Хеселтайн призвал к детальному научному изучению представленных кадров.

Ранее контр-адмирал Военно-морские силы (ВМС) США в отставке Тим Галлодет заявил, что американское правительство свыше 80 лет скрывает данные о встречах военных с неопознанными объектами. После таких заявлений вице-президент Джей Ди Вэнс объявил о намерении использовать свой доступ к засекреченным материалам для изучения информации о НЛО.