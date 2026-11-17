ВС РФ поразили сухогруз, доставлявший грузы ВСУ в порт Черноморск Фото: REUTERS.

Вооруженные силы Российской Федерации поразили сухогруз, который доставлял грузы Вооруженных сил Украины в порт Черноморск Одесской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Кроме того, добавили в оборонном ведомстве России, ВС РФ поразили в порту Измаил Одесской области инфраструктуру, задействованную для обеспечения украинской армии.

Ранее в Минобороны рассказали, что в результате проведенной операции ВС РФ были поражены предприятия украинского военно-промышленного комплекса, задействованные в производстве крылатых ракет и беспилотников большой и средней дальности.

Кроме того, ударам подверглись объекты транспортной инфраструктуры в Киеве, Запорожье, а также на территории Черкасской и Днепропетровской областей.