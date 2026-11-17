ФСБ: украинские спецслужбы готовили атаку на корабли ВМФ России Фото: Алексей БУЛАТОВ.

Спецслужбы Украины планировали переоборудовать гидроциклы, которые они переправили в Россию, в безэкипажные катера со взрывчаткой. Эти катера должны были атаковать корабли ВМФ РФ и гражданские суда в Каспийском море. О планах украинских спецслужб рассказали в ФСБ.

«Планировалось применить их (безэкипажные катера со взрывчаткой — прим. ред.) в отношении военных кораблей Военно-морского флота Российской Федерации и гражданских судов, находящихся в акватории Каспийского моря», — отмечается в сообщении от правоохранительных органов РФ.

ФСБ сообщила об успешном завершении операции против украинских спецслужб в России. По данным ФСБ, СБУ и ГУР Минобороны Украины передали завербованным россиянам более 700 кг взрывчатки, 40 ударных квадрокоптеров, шесть гидроциклов, а также компоненты для сборки боевых дронов для терактов. Издание KP.RU рассказало о том, как велась оперативная работа по предотвращению теракта на Каспии. Оказалось, что ФСБ работали над этим делом с начала 2026 года.