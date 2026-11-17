Песков: немирная позиция мешает ЕС занять место в переговорах по Украине Фото: REUTERS.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что европейские лидеры пытаются найти для себя место в процессе мирного урегулирования конфликта вокруг Украины, однако их текущая агрессивная риторика вряд ли позволит им претендовать на значимую роль. Свою оценку представитель Кремля озвучил в беседе с Первым каналом.

По его словам, европейские политики в целом достаточно ревностно относятся к происходящим дипломатическим процессам и стремятся обозначить свое участие в них.

«Их позиция носит такой ярко выраженный немирный характер. Они, скорее, всячески демонстрируют свое дальнейшее стремление нанести стратегическое поражение и оказывать дальнейшее давление на Россию», — сказал представитель Кремля в беседе с Первым каналом.

Песков подчеркнул, что «с такой позицией вряд ли можно претендовать на какое-то значимое место» в переговорном процессе.

Ранее появилось сообщение, что в ЕС отказались от идеи единого представителя для переговоров с Россией и США. По данным СМИ, европейские лидеры хотели найти «супергероя-переговорщика», способного взаимодействовать с Владимиром Путиным и Дональдом Трампом.