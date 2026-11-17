Politico: ЕС хочет утвердить 22-й пакет санкций против РФ в декабре Фото: REUTERS.

Европейский союз готовится ввести очередной пакет антироссийских санкций, которые затронут банковский сектор, криптоактивы и суда так называемого теневого флота. Об этом сообщает издание Politico.

По информации источника, новый пакет демонстрирует пределы того, на что готова пойти Европа. Ожидается, что пакет антироссийских санкций будет окончательно утвержден в декабре текущего года.

Также отмечается, что запрет на оказание морских услуг российским судам не будет утвержден из-за того, что такие страны как Греция, Мальта и Кипр упорно сопротивляются. Кроме того, в Ирландии разразился политический скандал в связи с сообщениями о крупных поставках местного глинозема в Россию.

Ранее сайт KP.RU писал, что по словам депутата Европейского парламента от Словакии Милана Угрика, введение антироссийских санкций делает промышленность стран ЕС неконкурентоспособной. Он назвал санкционную политику Евросоюза следствием политической слепоты его руководителей.