Промышленность ЕС становится неконкурентоспособной из-за антироссийских санкций. Фото: REUTERS.

Введение антироссийских санкций делает промышленность стран ЕС неконкурентоспособной. На это указал депутат Европейского парламента от Словакии Милан Угрик. Политик назвал санкционную политику Евросоюза следствием политической слепоты его руководителей.

«Санкционная политика является воплощением политической слепоты, поскольку из озвученных целей она не достигает практически ничего, но при этом ликвидирует конкурентоспособность европейской промышленности и из-за дорогих энергоресурсов повышает затраты для всех. И для людей, и для фирм», - сказал Угрик РИА Новости.

Милан Угрик является руководителем словацкой партии «Республика».

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что антироссийские санкции наносят европейским странам большой экономический ущерб, а их последствия способствуют росту протестных настроений в Евросоюзе.

При этом бизнес США потерял $200 млрд из-за антироссийских рестрикций.

В МИД РФ также отметили, что антироссийские санкции наносят вред не РФ, а мировой экономике, фактически превращая её в инвалида.