МО: ВС РФ поразили «Южный» и «Северный» мосты в Киеве Фото: Александр КОЦ.

Российская армия нанесла удары по мостам «Южный» и «Северный» в Киеве, которые применялись для перевозки военных грузов. Об этом говорится в сообщении от Минобороны России.

«В результате удара поражены: в городе Киев: автожелезнодорожный мост "Южный", используемый для транзитных перевозок военных грузов автомобильным и железнодорожным транспортом; автодорожный мост "Северный", используемый для перевозок вооружения, военной и специальной техники ВСУ», — говорится в сообщении от военного ведомства.

Удары по мостам подтвердил и мэр Киева Виталий Кличко. Он заявил, что в городе наблюдаются перебои с электричеством и водоснабжением.

Также российское Минобороны отчиталось и о других успешных операциях в ходе ночной атаки на военные объекты Украины. В частности, высокоточным оружием были поражены предприятия ВПК в Запорожье. Также были атакованы энергетические объекты, которые использовались в интересах ВСУ.